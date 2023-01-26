الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات على الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

جريدة الدستور

شهدت المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتيّ القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس، انتظامًا أمام قائدي السيارات وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية.

كما شهدت حركة المركبات سيولة مرورية بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

كما انتظمت الحركة المرورية على دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وشهدت الحركة المرورية بمحور الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو، وشارع رمسيس وصولا إلى العباسية ومحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران انتظامها أمام قائدي السيارات.

وشهد شارع الهرم بحركة المركبات بمنطقة مشعل ومن شارع العشرين حتى الطالبية، وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمنطقة بولاق وإمبابة.

الخدمات الأمنية مرورية حركة المركبات الحركة المرورية

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وائل لطفي

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