الصحفيين: إجراء انتخابات التجديد النصفى داخل مقر النقابة.. وانتهاء الواجهة خلال أيام

أعلن محمد شبانة، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، عن إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين بالمقر الرئيسي للنقابة في وسط القاهرة، مشيرًا إلى أن أعمال تجديد واجهة مبنى النقابة سوف تنتهي خلال أيام وقبل الانتخابات وستكون لائقة بهذا الكيان العظيم.

وقال شبانة: "تقترب انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين في مارس المقبل نقيبًا وستة أعضاء، وحيث إن مجلس نقابة الصحفيين وفي ظل الظروف الراهنة واحتياج السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية للعمل الجاد والمستمر، فإن معظم أعضائه الآن ليست لديهم رفاهية الوقت للدخول في مهاترات أو الانجرار نحو انحرافات وأوهام فكرية سواء صدرت عن قصد أو عن دون قصد".

وأضاف أن "مجلس النقابة ووفق علاقتي الوطيدة بكل الزملاء فيه، لم ولن يفكر في إجراء الانتخابات خارج مقر النقابة نهائيًا، بل إن هذا الأمر لم يطرأ على البال من الأساس وإن النية المؤكدة هي إجراء الانتخابات بالمقر الرئيسي للنقابة، حيث ستنتهي إن شاء الله أعمال الواجهة -التى تشرف عليها مؤسسات حكومية عملاقة وهي وزارة الأوقاف في الإنشاء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة كاستشاري وهو أكبر مركز استشاري متخصص في جمهورية مصر العربية - خلال أيام و قبل الانتخابات وستكون لائقة بهذا الكيان العظيم".

وأشار إلى أن "مجلس النقابة الحالي معظم أعضائه مع السيد النقيب يعملون في صمت ويعملون لصالح أعضاء الجمعية العمومية بكل ما يمتلكون من علاقات وجهد ويعملون بعيدًا عن الشو والاستعراض أو خلق الأكاذيب والشائعات وجرجرة الزملاء لفكرة التشكيك كما يفعل أحدهم وقد اعتاد على ذلك".

وكشف: "هناك الكثير من المفاجآت السارة ستعلن في الأيام المقبلة بكل فروع ولجان النقابة ومنها خدمات غير مسبوقة بلجنة الإسكان التي توليت مسئوليتها بتكليف رسمي باجتماع للمجلس من السيد النقيب وقبل شهرين فقط وهذه المفاجآت بالإسكان ستمتد من الإسكندرية إلى أسوان".