«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة خلال شهر يناير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يناير، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات

• التقليم للأشجار البالغة خفيف الى متوسط تبعا لحالة الأشجار وذلك بإزالة 1/3 او نصف طول الأفرع التي عمرها سنة وهذا يؤدى الى تنشيط البراعم ونموها إلى أفرع خضرية قوية تعمل على تحسين المحصول الناتج من الثمار.

• كذلك يجب ازالة الافرع الجافة والمصابة والمتزاحمة لفتح قلب الشجرة ليتخللها الشمس والهواء ليزيد ذلك من جودة الثمار، اما الاشجار الصغيرة فيكتفى بإزاله الافرع المصابة او الجافة والمتزاحمة.

- التسميد

- يضاف سماد عضوي وسوبر فوسفات ونترات مع مراعاة عمر الشجرة

- وعموما ينصح بإضافة السماد النتراتي في شهر فبراير (200-250جم ازوت)، كما يضاف 400جم سلفات بوتاسيوم للشجرة ايضا واحد كجم سوبر فوسفات مع 8-10 مقطف للشجرة من السماد العضوي للأشجار البالغة وتقل المعدلات الى النصف للأشجار الصغيرة.

- برنامج الري

السنة الأولى 5 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 7 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 15 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة