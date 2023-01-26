الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أبرز قرارات «تنفيذي كفر الشيخ» خلال جلسته الشهرية

تنفيذي كفر الشيخ
تنفيذي كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد شريف عبود، ممثلا عن مديرية أمن كفر الشيخ، والدكتورة من عبد العاطي، عضو مجلس النواب، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.

واستمع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى أعضاء برلمان الشباب، أثناء عرضهم للعديد من الموضوعات والمشكلات الخاصة بالمدن والقرى، موجها بسرعة حلها,.
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 200م بقرية الحمراء لإقامة مسجد، ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على طلب شركة دسوق للبترول لإنشاء غرف لربط خط الأنابيب على مساحة 2000 م بسيدى سالم ، كما وافق أيضا  على تخصيص 3 مشروعات ( سوق تجارى، برمبال- موقف سيارات ببرمبال، سوق نموذجي فك وتركيب بمنية المرشد، مطوبس ضمن حياة كريمة.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على استكمال اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينتى برج البرلس وسيدى غازى وفقاً لقانون 19 لسنة 2008،، كما وافق المجلس على القيمة الاسمية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة،  ويأتي ذلك لإقامة مجتمع تنموي عباره عن دورين كل دور على مساحة 174 متر تقريبا بالدوايدة قمسيون شرق غرب مدينة مطوبس، لصالح المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ لإقامة مشغل تعليم خياطة ومصنع للتدريب على إنتاج السجاد ضمن مبادرة حياة كريمة.

حياة كريمه مطوبس كفر الشيخ تنفيذي قرارات

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وائل لطفي

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