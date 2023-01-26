عماد الدين حسين: علاقة مصر مع الهند قوية منذ عهد الرئيس عبدالناصر

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن علاقة مصر والهند لم تشوبها أي مشاكل أوعوائق منذ بدايتها عام 1947، وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الهند.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك روابط مختلفة بين البلدين، ومهاتما غاندي، كان مؤيديًا لكفاح مصر ضد الاحتلال الإنجليزي، مشيرًا إلى أن العلاقات على مستوى العمالة في دول الخليج هما الأكثر وبعدهم العمالة المصرية.

وأكد أن العلاقات المصرية الهندية حافظت على قوتها منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، ووصولًا لصفقة القمح بعد أن اتفقت مصر مع الهند أن تكون منشأ لاستيراد القمح بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري مع الهند وصل إلى 7.3 مليار دولار، وهناك محاولات لرفعه ويمكن للبلدين، أن يخترقا مجالات كثيرة جدًا.