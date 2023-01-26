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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 26-1-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس الدافئ طوال ساعات النهار مع استمرار الاستقرار في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وانخفاض الحرارة في ساعات الصباح الباكر مع غياب الشمس، وتعر ض «الدستور» في  التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 26-1-2023.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر حالة الأستقرار في الطقس والتي تصل لذروتها يوم الجمعة، حيث تبلغ ذروتها بارتفاعات تتخطى منتصف العشرين على القاهرة الكبرى ليكون الإحساس بالطقس نهارًا بين الدافيء إلى الحار خفيف بسبب مرور تيارات جنوبية دافئة ستنشط على العديد من مناطق الجمهورية ويصحبها هبّات قوية إلى شديدة أحيانًا تثير الرمال والأتربة. 

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وبالتزامن مع الارتفاعات النهارية ستزداد درجات حرارة الليل خلال الأيام المُقبلة حتى تصل إلى 15إلى 17 درجة مع ليل الجمعة فتكون الأجواء باردة نسبيًا فقط في الأوقات المتأخرة.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 4 درجات مئوية، وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديدة البرودة على جنوب البلاد، بينما يصل الطقس إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة 26  العظمى و14 الصغرى.
  • جنوب الصعيد 30 العظمى ، و13 الصغرى.
  • شرم الشيخ 25 العظمى و9 درجات الصغرى.
  • أسيوط 27 درجة العظمى  و11 درجة الصغرى.
  • السواحل الشمالية   22 العظمى -14 الصغرى.
  • جنوب سيناء 25 العظمى -15 الصغرى.
  • شمال الصعيد 22 العظمى -9 الصغرى.
  • جنوب الصعيد 26 العظمى -11 الصغرى.
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