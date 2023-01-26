بدء العد التنازلى.. موعد أول أيام رمضان 2023

يزداد البحث عن موعد أول أيام رمضان 2023 والذي يحل بعد أسابيع قليلة خاصة مع مرور ثلاثة أيام من شهر رجب، والذي يعد البداية الحماسية لاقتراب موعد شهر رمضان الكريم.

موعد أول أيام رمضان 2023

نعرض لكم في التقرير التالي موعد أول أيام رمضان 2023، وكذلك منافذ معرض أهلا رمضان والذي تُباع فيه السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لحلول الشهر الكريم.

من المتوقع أن يكون أول أيام رمضان 2023 هو يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 وفق الحسابات الفلكية وما يؤكد هذا الموعد هو الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان.



أمساكية أول أيام رمضان 2023

الخميس 23 مارس 2023

1 رمضان 1444

فجر الإمساك 4:29

وقت الشروق 5:56

الظهر 12:03

العصر 3:30

المغرب 6:10

العشاء 7:26



- الجمعة 24 مارس 2023

2 رمضان 1444

فجر الإمساك 4:27

وقت الشروق 5:55

الظهر 12:02

العصر 3:30

المغرب 6:11

العشاء 7:26

- السبت 25 مارس 2023

3 رمضان 1444

فجر الإمساك 4:26

وقت الشروق 5:53

الظهر 12:02

العصر 3:30

المغرب 6:11

العشاء 7:27



- الأحد 26 مارس 2023

4 رمضان 1444

فجر الإمساك 4:25

وقت الشروق 5:52

الظهر 12:02

العصر 3:30

المغرب 6:12

العشاء 7:28

- الاثنين 27 مارس 2023

5 رمضان 1444

فجر الإمساك 4:24

وقت الشروق 5:51

الظهر 12:01

العصر 3:30

المغرب 6:12

العشاء 7:28



- الثلاثاء 28 مارس 2023

6 رمضان 1444

فجر الإمساك 4:22

وقت الشروق 5:50

الظهر 12:01

العصر 3:30

المغرب 6:13

العشاء 7:29

معرض أهلا رمضان 2023 في المحافظات



كان قد بدأ معرض أهلا رمضان 2023 لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومدعمة من الدولة تيسيرًا على المواطنين في ظل حالة الغلاء التي تشهدها الأسعار في الأسواق.



منافذ أهلا رمضان الموجودة في المحافظات



معارض أهلا رمضان في محافظة القاهرة



- حي السيدة زينب ميدان زينهم، منطقة المواردي

- حي مصر القديمة منطقة أثر النبي، خارطة الشيخ مبارك، عين الصيرة

- حي المقطم ميدان النافورة، والهضبة الوسطى ومنطقة السبعين فدان

- حي الخليفة أرض المطاحن، الأباجية، أسفل كوبري الحضارات

- حي التبين ميدان الساعة، شارع الصفا والمروة، ش كورنيش النيل

- حي حلوان عزبة الوالدة بعرب غنيم، شارع أبو رجيلة، العزبة البحرية والقبلية

- حي طرة منطقة شق الثعبان بالاوتوستراد، منطقة طره الأسمنت، شارع معهد امناء الشرطة

- حي المعصرة شارع العروبة، أمام محطة مترو المعصرة

- حي البساتين أمام شركة الكهرباء، أمام المركز الأولمبي، منطقة بير أم سلطان

- حي دار السلام شارع الفيوم، مجمع المدارس، شارع 9

- حي 15 مايو أمام مبنى الحي

- حي المعادي ميدان العرب



منافذ أهلا رمضان في محافظة الجيزة

- الملك فيصل

- أرض اللواء بالعجوزة

- المنيب

- ترعة المنصورية بالهرم



منافذ أهلا رمضان في محافظة الإسكندرية

- الأزاريطة

-العطارين

- الجمرك

- المنشية

منافذ أهلا رمضان في القليوبية

- بنها

- حي غرب شبرا

- قليوب

- طوخ

- القناطر الخيرية

- منطقة المستشح

منافذ أهلا رمضان في محافظة الإسماعيلية

- ميدان أبو عطوة بقرية نفيشة

- مركز ومدينة القصاصين خلف سنترال القصاصين

- القنطرة شرق فايد بالشارع الجديد بجوار المساكن الإقتصادية

- قرية فنارة بجوار الوحدة الصحية

- قرية أبو سلطان بجوار مبني البريد مدينة أبو صوير