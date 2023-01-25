الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«العمار»: قرار «شولتس» بمد أوكرانيا بدبابات تأخر ولكنه انتهى بإيجابية

شولتس
شولتس

قال مصطفى العمار، عضو حزب الاتحاد المسيحي، إن قرار المستشار الألماني أولاف شولتس، بإرسال دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا، جاء بعد الضغط وانتهى بنتائج إيجابية، وذلك بسبب معارضة "شولتس"، لإرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا من قبل.

رئيسة لجنة الدفاع الألمانية طالبت شولتس بدعم أوكرانيا

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، من برلين، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن رئيسة لجنة الدفاع الألمانية ماري أجنيس شتراك، كانت قد طالبت "شولتس"، بدعم أوكرانيا، لأن الدول الحلفاء كانوا يريدون إرسال دعم لأوكرانيا وكانت ألمانيا ترد بالرفض.

ووصف قرار "شولتس" بالبطيء، مؤكدًا أنه كان لا بد أن يتخذ هذا القرار من يوم الأحد الماضي، لأنه كلما تأخر تسبب في سقوط العديد من الأرواح، ولكن قراره بالموافقة قوبل بالترحيب من الجميع.

العمار شولتس المستشار الألماني أولاف شولتس أوكرانيا ايجابية ليوبارد 2

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