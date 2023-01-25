الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عقد 139 ألف جلسة امتحانية إلكترونية بكليات جامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استعرض مجلس جامعة طنطا اليوم الأربعاء، تقريرًا حول منظومة عمل المقررات والاختبارات الالكترونية بكليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي “2022-2023”.

وقدم الدكتور محمد النمر، مدير المركز الرئيسي للخدمات الاليكترونية والمعرفية، عرضا تقديميا أوضح من خلاله عقد 139226 جلسة امتحانية الكترونية لمنتصف ونهاية الفصل الدراسي  وبزيادة قدرها 58230 جلسة امتحانية عن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي “2021-2022” وبنسبة زيادة قدرها 72%، بالإضافة الى 286 مقررا الكترونيا بنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي بنسبة زيادة قدرها 21% في عدد المقررات المماثلة بنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، على أهمية قضية القضاء على الأمية، والتي تأتى على رأس أولويات الجامعة وضمن أهم محاور خطتها الاستراتيجية، موضحاً أن الجامعة تتخذ العديد من الإجراءات والآليات التي تضمن تحقيق النتائج المرجوة والقضاء على الأمية والوصول الى مصر بلا أمية، وتمكين المواطنين من الأدوات اللازمة لتعزيز الجوانب المعرفية نحو مستقبل أفضل.

وقدم الدكتور وليد سمير، منسق محو الأمية بجامعة طنطا، عرضاً تقديميا تناول خلاله إنجازات كليات الجامعة بمشروع محو الأمية لعام 2022، موضحاً أن الجامعة استطاعت تحقيق محو أمية 52907 خلال عام 2022، مقابل 26851 خلال عام 2021، علاوةً على عدد 2949 تم محو أميتهم خلال عام 2022 بقوافل جامعة طنطا إلى المناطق الأكثر احتياجا في محافظة الغربية.

بزيادة 72 عن العام الماضي عقد 139 ألف و226 جلسة امتحانية اليكترونية بكليات جامعة طنط الاختبارات الالكترونية الفصل الدراسي الأول الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا المستشار القانوني رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون التعليم والطلاب

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