عيد الشرطة 71 | توزيع ورود وحلوى على المواطنين في قنا

قدم وفد من مؤسسة حياة كريمة بنجع حمادي، اليوم الأربعاء، التهاني لضباط مركز شرطة نجع حمادي في قنا، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة رقم 71.

وضم الوفد متطوعي حياة كريمة في جميع المجالس المحلية التسعة بنجع حمادي، ومشرفي المركز، وقدموا التهاني لضباط المباحث والنظام وأفراد وأمناء الشرطة، داخل مركز الشرطة، وبميدان العروسة.

وأعرب الوفد عن خالص تقديره لرجال الشرطة، وتضحياتهم من أجل الحفاظ على الأمن والأمان، الذي يشعر به المواطن، موجها الشكر للجميع على ما بذلوه من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين.

كما وزع ضباط وأفراد وأمناء الشرطة بقنا، الورود والحلوى في الشوارع على المواطنين، وسط تبادل التهاني، احتفالا بعيد الشرطة.