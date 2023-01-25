3355 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية داخل 75 لجنة بجنوب سيناء

أدى امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم، بمحافظة جنوب سيناء، 3355 طالبًا وطالبة، داخل 75 لجنة على مستوى كافة الإدارات التعليمية.

وأجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة على عدد من المدارس، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2022/ 2023.

وشملت الجولة لجان عدة مدارس منها: مدرسة الزهور الإعدادية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

ورافق محافظ جنوب سيناء خلال جولته اللواء أحمد الأسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.

ويؤدي الطلاب الامتحانات اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية، لمدة ساعتين بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

واطمأن فودة خلال جولته على تجهيز اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وتزويد كل لجنة بطبيب أو زائر صحي للإشراف على اللجان.

وناقش محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، الطلاب حول أسئلة الامتحانات، وأكدوا أن الأسئلة جاءت مناسبة وتراعي جميع المستويات، وجميعها من المنهج المقرر.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى التأكيد على منع دخول أجهزة المحمول باللجان، ومراجعة بيانات الطلاب مع التوقيع ثلاثيًا عليها.

وأكد عقل أنه لم يتم رصد أي مخالفات داخل اللجان، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الامتحانات.

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 3355 طالبًا وطالبة، داخل 75 لجنة على مستوى كافة الإدارات التعليمية، بواقع 16 لجنة بمدينة طور سيناء، و5 لجان بمدينة شرم الشيخ، و5 لجان بمدينة دهب، و5 لجان بمدينة نويبع، و10 لجان بمدينة سانت كاترين، و7 لجان بمدينة أبورديس، و12 لجنة بمدينة أبوزنيمة، و15 لجنة بمدينة رأس سدر.

امتحانات الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء

امتحانات الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء

امتحانات الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء

امتحانات الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء

امتحانات الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء