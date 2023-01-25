رئيس جامعة القناة يشهد وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

شهد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وضع القيادات السياسية والأمنية، اليوم، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمركز قوات الأمن بمحافظة الإسماعيلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ٧١ والذي يوافق ٢٥ يناير من كل عام.

جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية وبعض عمداء جامعة قناة السويس، حيث تم عزف الموسيقى العسكرية سلام الشهيد وبعدها قام اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة تخليدًا لبطولاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن.

وحرص الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة على تقديم التهنئة للواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية وكل رجال الشرطة البواسل، مؤكدًا أن تلك الذكرى العظيمة، يوم الخامس والعشرين من يناير والذي يُذكرنا ببطولات رجال الشرطة، الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات، حيث سجل التاريخ صفحة من الصفحات الناصعة في ملف النضال المصري والتي ستظل دائمًا وأبدًا رمزًا للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن، مشيدًا بجهود رجال الشرطة جميعًا من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي للوطن وحماية المواطنين.

كما قام رئيس الجامعة بتبادل الدروع التذكارية، مع مدير أمن الإسماعيلية تقديرًا لدور رجال الشرطة في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والاستقرار للوطن.