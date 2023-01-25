الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كيمبيمبي يكشف موقفه من منح مبابي شارة قيادة باريس سان جيرمان

كيمبيمبي ومبابي
كيمبيمبي ومبابي

كشف بريسنيل كيمبيمبي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه تجاه ارتداء زميله كيليان مبابي شارة القيادة بدلًا منه.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، يخطط أن يكون مبابي القائد الثاني للفريق خلف البرازيلي ماركينيوس، على حساب كيمبيمبي.

كيمبيمبي يعلّق على منح مبابي شارة القيادة بدلًا منه

وبناءً عليه، علّق كيمبيمبي على هذا الأمر عبر حسابه الشخصي "تويتر وانستجرام"، قائلًا: "في الساعات القليلة الماضية، قرأت الكثير من الأحاديث عني وعن شارة القيادة".

وأضاف: "أود توضيح بعض الأمور، من أجل تجنب الاستمرار في نشر معلومات كاذبة عني".

وأكد: "لم يتم إعلامي بهذا القرار، هذا غير صحيح تمامًا، ومع ذلك سأحترم دائمًا قرارات النادي".

 

تصريحات مدرب باريس سان جيرمان بشأن شارة القيادة

يأتي ذلك بعد تصريحات جالتييه، والتي أكد خلالها أن الوضع قد تغيّر، وذلك بعدما حمل مبابي شارة القيادة في مباراة باريس سان جيرمان وبايس دي كاسل، التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 7-0.

وعقب المباراة، قال جالتييه: "قررت أن كيليان مبابي يجب أن يكون القائد الثاني، قرر البقاء في باريس سان جيرمان، وكان يستحق أن تكون لديه شارة القيادة عندما لا يكون ماركينيوس متواجدًا".

ونوّهت التقارير الصحفية، أنه مبابي يريد أن يكون له دور كبير في الفريق، لذلك قرر البقاء في باريس سان جيرمان وتجديد عقده، حتى يتسنى له أن يكون قائد المشروع الجديد.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره ريمس، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة.

كيمبيمبي مبابي باريس سان جيرمان كيليان مبابي جالتييه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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