الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق وجده فى دهس نجار عمدًا بجرار بالشرقية

حبس
حبس

قررت نيابة مركز الزقازيق العامة، حبس سائق وجده، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة قتل نجار مسلح أسفل عجلات جرار زراعى بقرية زهراء بردين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول "عبد النبى محمد"، 43 عاما سائق، مقيم قرية الزهراء بردين جثة هامدة، إثر إصابات متعددة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الزقازيق الجامعى.

وتبين أن المجنى عليه مشهود له بحسن الخلق، وكان يعمل نجار مسلح وقام مؤخرا بشراء جرار زراعى للعمل عليه بالقرية، وحدثت بينه وبين آخر خلافات بسبب العمل، أمس قام "أحمد. م"، 29 عاما، مقيم زهراء بردين، بتحريض من جده، بالتعمد إصابته وقتله بدهسه تحت عجلات الجرار الذى يعمل عليه، وذلك خشية من منافسته له فى العمل.

 وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

نيابة مركز الزقازيق العامة قتل التحقيقات قرية زهراء بردين جرار زراعي نجار مسلح

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