إصابة صياد بطلقٍ ناري أثناء عمله بمركز أبوتشت في قنا

أُصيب صياد بطلق ناري، اليوم الأربعاء، أثناء عمله في صيد السمك داخل ترعة بقرية القلعية، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة صياد بطلق ناري في قرية القلعية مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبيّن إصابة "عمار حمدي عبدالفضيل، يبلغ من العمر 41 عامًا، بطلق ناري أثناء عمله في الصيد داخل ترعة في قرية القلعية، تم نقله إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.