بطريرك الروم الكاثوليك يلتقي لجنة الشبيبة

التقى مساء أمس الثلاثاء، البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، لجنة الشبيبة بالنيابة بالبطريركية بمصر، وذلك بالمقر البطريركي بالظاهر.

جاء ذلك بمشاركة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، حيث دار حوار مفتوح بين الأب البطريرك ولجنة الشباب.

تضمن اللقاء كلمات التشجيع من البطريرك للحاضرين، حيث اطمئن على أحوالهم، كما تعرف على احتياجاتهم، متمنيًا لهم مسيرة ناجحة في حياتهم، بالإضافة إلى عرض الرؤية المستقبلية للجنة.

وقدم بعض التوجيهات الرعوية، من أجل النهوض بلجنة الشبيبة، مؤكدًا أهمية دور الشباب في خدمة الكنيسة.

بطريرك الروم الكاثوليك يصل القاهرة لبدء زيارته الرعوية

وكان قد وصل البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، مطار القاهرة الدولي، لبدء زيارته الرعوية إلى النيابة البطريركية بمصر.

كان في استقباله بصالة كبار الزوار وفد كنسي، يتقدمه المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة، والأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس، بالإضافة إلى سيادة السفير علي الحلبي، السفير اللبناني بجمهورية مصر العربية.

وفور وصوله إلى المقر البطريركي، بالظاهر، اجتمع صاحب الغبطة بالآباء الكهنة، بكنائس القاهرة، بحضور سيادة المطران جان ماري شامي، للاطمئنان على أحوالهم الرعوية، وذلك في لقاء أبوي.