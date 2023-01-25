وزير البترول يوجه بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف واستمرار «الإصحاح البيئي»

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2023 - 2024 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأوضح "الملا"، أن تحقيق الشركة العامة للبترول للمركز الثالث في قائمة كبرى شركات إنتاج البترول في مصر لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة تخطيط وإدارة جيدة وجهود مخلصة من العاملين ودعم كامل من الوزارة وهيئة البترول للشركة والتي لها تاريخ يمتد لأكثر من 65 عاماً في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

وأشار إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية جرى تنفيذ عدداً من مشروعات التطوير والنمو والتحول الرقمي ضمن برنامج تطوير وتحديث القطاع، والتي ساهمت في تحقيق نجاحات متميزة واكتشافات بترولية جديدة مكنتها من تبوء هذه المكانة بين شركات إنتاج البترول لتكون داعم قوى للاقتصاد القومى كونها مملوكة بالكامل للدولة .

وأكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والتنمية وتطوير البنية الأساسية من محطات تجميع ومعالجة وعمليات تخزين ونقل وشحن الزيت الخام والغاز الطبيعي، وكذلك الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة المتكاملة في مجالات تنفيذ وتشغيل وإدارة المشروعات ضماناً لاستمرارية زيادة الطاقة الإنتاجية، حيث بلغ إجمالي إنتاجها حوالي 98 ألف برميل بترول مكافئ يومياً بإضافة نصيب الشركة من إنتاج الشركات المشاركة.

ولفت إلى استمرار الدعم الكامل للشركة من خلال إسناد مناطق جديدة للبحث والاستكشاف لتلبية طموحاتها في تحقيق مزيد من الاكتشافات.

ووجه بالاستمرار في إجراءات ومشروعات الإصحاح البيئي والبناء على ما تم إنجازه من خطوات مهمة في المجال البيئي بحقول الشركة خاصة فى منطقة خليج السويس، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، مشيرًا إلى الاستمرار فى دعم إجراءات سلامة العمليات ومتابعة تنفيذها وفقًا للاشتراطات والمعايير لتحقيق عمليات آمنة وصديقة للبيئة.

واستمع "الملا" والحضور إلى عرض من المهندس نبيل عبدالصادق رئيس الشركة العامة للبترول لأهم ملامح ومشروعات الموازنة التخطيطية للعام المالى 2023-2024 وخططها فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج فى مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء والصحراء الغربية ، واعتمدت الجمعية الموازنة التخطيطية للشركة.