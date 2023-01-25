الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول يوجه بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف واستمرار «الإصحاح البيئي»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2023 - 2024 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وأوضح "الملا"، أن تحقيق الشركة العامة للبترول للمركز الثالث في قائمة كبرى شركات إنتاج البترول في مصر لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة تخطيط وإدارة جيدة وجهود مخلصة من العاملين ودعم كامل من الوزارة وهيئة البترول للشركة والتي لها تاريخ يمتد لأكثر من 65 عاماً في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

وأشار إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية جرى تنفيذ عدداً من مشروعات التطوير والنمو والتحول الرقمي ضمن برنامج تطوير وتحديث القطاع، والتي ساهمت في تحقيق نجاحات متميزة واكتشافات بترولية جديدة مكنتها من تبوء هذه المكانة بين شركات إنتاج البترول لتكون داعم قوى للاقتصاد القومى كونها مملوكة بالكامل للدولة .
وأكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والتنمية وتطوير البنية الأساسية من محطات تجميع ومعالجة وعمليات تخزين ونقل وشحن الزيت الخام والغاز الطبيعي، وكذلك الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة المتكاملة في مجالات تنفيذ وتشغيل وإدارة المشروعات ضماناً لاستمرارية زيادة الطاقة الإنتاجية، حيث بلغ إجمالي إنتاجها حوالي 98 ألف برميل بترول مكافئ يومياً بإضافة نصيب الشركة من إنتاج الشركات المشاركة.

ولفت إلى استمرار الدعم الكامل للشركة من خلال إسناد مناطق جديدة للبحث والاستكشاف لتلبية طموحاتها في تحقيق مزيد من الاكتشافات.
ووجه بالاستمرار في إجراءات ومشروعات الإصحاح البيئي والبناء على ما تم إنجازه من خطوات مهمة في المجال البيئي بحقول الشركة خاصة فى منطقة خليج السويس، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، مشيرًا إلى الاستمرار فى دعم إجراءات سلامة العمليات ومتابعة تنفيذها وفقًا للاشتراطات والمعايير لتحقيق عمليات آمنة وصديقة للبيئة.
واستمع "الملا" والحضور إلى عرض من المهندس نبيل عبدالصادق رئيس الشركة العامة للبترول لأهم ملامح ومشروعات الموازنة التخطيطية للعام المالى 2023-2024 وخططها فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج فى مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء والصحراء الغربية ، واعتمدت الجمعية الموازنة التخطيطية للشركة.

 

احمد سمير وزير التجارة والصناعة اعتماد الموازنة التخطيطية اكتشافات بترولية جديدة اكتشافات بترولية البترول والغاز البترول والثروة المعدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

القبض على فتاة تعرض صورًا فاضحة لها على فيسبوك وإنستجرام بالعجوزة

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

وزير الصحة: نتبنى استراتيجية مُتطورة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

«فرانس24»: مصر تهدف إلى جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028

ارتفاع أسعار النفط عالميًا

«العدس» بـ50 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم الأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله