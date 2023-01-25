الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع أسعار النفط عالميًا

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط عالميًا بداية في التعاملات الآسيوية، بعد خسائر سابقة ولا تزال مراكز اقتصادية رئيسية، مثل الصين وهونج كونج مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. 

وسجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 0.39% إلى 86.47 دولار للبرميل. 

فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.33 دولار للبرميل، بما يعني 0.25%، وسط تداولات تفاؤل بشأن انتعاش الطلب في الصين الأمر الذي يعزز الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الطلب الصيني على النفط، في نوفمبر، إلى أعلى مستوى منذ فبراير الماضي، وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، إن الطلب الصيني على النفط سوف ينتعش هذا العام بسبب تخفيف القيود المفروضة على "كوفيد-19" .

من المقرر أن يتم فرض مزيد من القيود على تدفقات الطاقة الروسية في الشهر المقبل مع استمرار الحرب في أوكرانيا. بينما أعربت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، عن ثقتها في نهاية الأسبوع في إمكانية توسيع القيود المفروضة على مبيعات الخام الروسي لتشمل المنتجات المكررة.

تراجعت صادرات الخام الروسية المنقولة بحرًا الشهر الماضي، لكنها عادت في الارتفاع بداية هذا الأسبوع، بينما قالت الصحفية الروسية "كوميرسانت" إن موسكو من المقرر أن تنشر مرسوماً يفصل الحظر المفروض على الشركات الروسية التي تبيع النفط لعملاء يلتزمون بسقف السعر.

كما تعززت أسواق النفط الخام من خلال العديد من مقاييس القوة الفنية، حيث تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت المتوسط ​​المتحرك لمائة يوم للمرة الأولى منذ نوفمبر، مما قد يحفز المزيد من المشترين على دخول السوق. ، وارتفع صافي الرهانات الصعودية على العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي.

وتخلص النفط من بداية ضعيفة حتى عام 2023 حيث دفعت نهاية سياسات الصين بشأن "صفر كورونا"، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم إلى زيادة حصص وارداتها، كما أدت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي على وشك إنهاء سلسلة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة إلى دعم الأسعار.

النفط
النفط
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