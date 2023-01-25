فضيحة فساد تطيح بـ5 حكام و4 مساعدين وزراء من مناصبهم بأوكرانيا

كشف الدكتور عماد أبو الركب رئيس المركز الأوكراني للتوصل والحوار، تفاصيل إقالة 5 حكام مناطق، و4 من مساعدين للوزراء من مناصبهم؛ عقب كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش الأوكراني.

وضع معصم إلكتروني في قدم وزير تنمية الأقاليم

وقال أبو الركب، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج “على مسئوليتي، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية ”صدي البلد"، إن المدانين متهمين في قضايا فساد؛ بخلاف محافظ العاصمة كييف، كما تم وضع معصم إلكتروني في قدم وزير تنمية الأقاليم الأوكراني؛ لأنه شبه ثابت عليه قضية الرشوة، وتم منعه من مغادرة البلاد إلا بإذن حكومي.

وعن صفقة الدبابات الألمانية التي طلبها الرئيس الأوكراني، مساء اليوم الثلاثاء، أكد أبو الركب أن الأهم، حاليًا، هو العمل على وقف هذه الحرب، وعدم التصعيد؛ إلا أن ألمانيا أعلنت تسليم كييف 10 دبابات ليوبارد، وما زالت روسيا تعمل على تحقيق أهدافها، فيما تدافع أوكرانيا عن أراضيها.

وأوضح رئيس المركز الأوكراني للتوصل والحوار، أن هناك أضرارًا على قطاع الزراعة؛ بعدما تم فقد زراعة حوالي 30% من الأراضي الأوكرانية؛ وهو أمر سيؤثر على منطقة الشرق الأوسط.