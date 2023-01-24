كرمت مديرية الأوقاف بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، المتميزين من الأئمة والوعاظ في الانشطة الدعوية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس الشيخ ماجد راضي، إن المديرية كرمت الأئمة والوعاظ المتميزين، بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وأضاف الشيخ ماجد راضي أن تكريم المتميزين من الأئمة والوعاظ جاء من باب رفع روح التنافس بين المتميزين في الأنشطة الدعوية بالمساجد (المنبر الثابت، ومجلس الإفتاء، والبرنامج التثقيفي للطفل، والدروس العلمية المنهجية).

تكريم الأئمة والوعاظ المتميزين في السويس

تكريم الأئمة والوعاظ المتميزين في السويس

تكريم الأئمة والوعاظ المتميزين في السويس

تكريم الأئمة والوعاظ المتميزين في السويس

تكريم الأئمة والوعاظ المتميزين في السويس

تكريم الأئمة والوعاظ المتميزين في السويس

تكريم الأئمة والوعاظ المتميزين في السويس

تكريم الأئمة والوعاظ المتميزين في السويس

تكريم الأئمة والوعاظ المتميزين في السويس

تكريم الأئمة والوعاظ المتميزين في السويس

تكريم الأئمة والوعاظ المتميزين في السويس

تكريم الأئمة والوعاظ المتميزين في السويس