حرقها حية.. زوج يشعل النيران فى زوجته ببولاق الدكرور.. ويعترف: «بتنكد عليا»

"مش بتبطل تنكد عليا وتتخانق معايا" كلمات بسيطة برر بها المتهم بقتل زوجته حرقا ببولاق الدكرور جريمته بعد إشعال النيران فيها وتركها تصارع النيران بمفردها.

قال المتهم فور مقتل زوجته وإلقاء القبض عليه من قبل قوات أمن الجيزة إنه كان يعاني مع زوجته بسبب كثرة الخلافات وتشاجرهما المستمر وصوتهما الذي يسمعه الجيران وفي يوم الواقعة وكعادة خلافاتهما وصوتهما المرتفع قرر إنهاء تلك المعاناة - على حد قوله – فسكب عليها مادة مساعدة على الاشتعال وأشعل فيها النيران مرددا: زهقت من مشاكلها وولاعة خلصت الموضوع.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى سيدة في العشرينيات من عمرها مصابة بحروق من الدرجة الأولى ووفاتها لاحقًا متأثرة بإصابتها.

شكل اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث رفيع المستوى لكشف ملابسات الواقعة كاملة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

أسفرت التحريات عن أن المجني عليها تدعى "أميرة.أ.ع." تبلغ من العمر 22 سنة، قُتلت حرقًا على يد زوجها؛ بسبب خلافات بينهما ونجحت قوة امنية من قسم شرطة بولاق الدكرور في إلقاء القبض على الزوج المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة فور مواجهته بالتحريات قائلا: أيوه زهقتني في عيشتي وولعت فيها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.