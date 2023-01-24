«الأوقاف»: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام الأسبوع المقبل

تطلق وزارة الأوقاف من- يوم الأحد 29 يناير الجاري وحتى الجمعة 3 فبراير- عملية توزيع 20 طنًّا من اللحوم (الدفعة الـ28)؛ ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 901 طن من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توزيع اللحوم على المحافظات الآتية: “القاهرة- الإسكندرية- الجيزة- الغربية- بني سويف- الدقهلية- القليوبية- سوهاج- جنوب سيناء”.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.