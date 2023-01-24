الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

وجّه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة المتابعة اليومية لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وإزالة جميع العقبات التى تعوق تقدمها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مشددا على أهمية الانتهاء من الأعمال فى مواعيدها الزمنية المحددة لسرعة دخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

وذكرت المحافظة، في بيان الثلاثاء، أن المحافظ حرص على متابعة الأعمال المتعلقة بالمشروعات المقرر تنفيذها فى إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ففى مركز ومدينة المنصورة تم متابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لهذا العام، حيث يجرى استكمال تطوير وتجميل مدخل مدينة طريق المنصورة أجا بطول 900 متر ويتم حاليا تركيب 21 عامودا ديكوريا وبلدورات والفواصل المضيئة، ويتم تنفيذ المشروع من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كما تم متابعة سير الأعمال وتذليل العقبات التى تعترض التنفيذ لسرعة الانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وفى طلخا تم تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالى، حيث يجرى تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير مزلقان السكة الحديد "قنطرة طريق بلقاس"، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والخرسانات المسلحة ووضع طبقة السن وتشغيلها استعدادا لوضع طبقة الأسفلت النهائية وإعادة تشغل الكوبرى فى إطار تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

كما تم تنفيذ أعمال مشروع تجميل كورنيش دكرنس الجديد باستكمال تطوير الممشى الجديد وهو عبارة عن حائط ساند خرسانى بداية من مسجد الرحمة باتجاه مجلس المدينة.

الخدمة الوطنية الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الخطة الأستثمارية للمحافظة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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