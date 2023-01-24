الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التمثيل التجاري»: ارتفاع صادرات مصر إلى البرازيل 650 مليون دولار خلال 2022

صادرات
صادرات

قالت الوزير المفوض رئيس المكتب التجاري بساوباولو نشوى بكر، إن التجارة البينية والبرازيل شهدت قفزة بعد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركيسور(الأورجواي-البرازيل-باراجواي-الأرجنتين) بأكثر من 500%.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تحت عنوان (تعزيز صادراتنا الزراعية والتعرف على الفرص المتاحة بسوق البرازيل) والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى البرازيل.

أضافت أن الصادرات المصرية سجلت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 20% لتسجل 650 مليون دولار مقارنة بنحو 541 مليون دولار خلال 2021.. مشيرة إلى أن هناك بعض أصناف الحاصلات الزراعية المصرية التي تدخل إلى السوق البرازيلية تتمثل في الموالح (البرتقال-المندرين -العنب-الثوم-التمر).

وأوضحت أن مصر تعد أكبر دولة مصدرة للبرتقال للسوق البرازيلية حيث تستحوذ على 39% من حجم وارداته بقيمة 7.3 مليون دولار في 2022، في مقابل 2.6 مليون دولار في 2021 ،متفوقة على أسبانيا والتي استحوذت على 34%، وعلى كلا من والأورجواي التي استحوذت على 15%،و والأرجنتين والتي استحوذت على 9%، والتي لا تعد مصر منافسة لهما وذلك لاختلاف مواسم التصدير، كما تفوقت مصر على تشيلي والتي استحوذت على 3% من واردات البرتقال إلى البرازيل.

في السياق أشارت نشوى بكر إلى أن مصر بالرغم من دخولها حديثا في تصدير المندرين(اليوسفي) إلى السوق البرازيلية إلا أنها احتلت المركز الرابع من حيث الدول المصدرة في 2022/2021 بقيمة 326.123 ألف دولار مستحوذة على 5% من إجمالي الواردات.

ولفتت إلى أن مصر دخلت في تصدير التمور والعنب إلى السوق البرازيلية العام الماضي واستطاعت أن تحتل المرتبة الرابعة بقائمة أكبر الدول المصدرة للتمور إلى البرازيل بقيمة 76.876 ألف دولار، كما نجحت في تصدير 93.709 ألف طن العنب.

ودعت نشوى بكر شركات الحاصلات الزراعية المصرية إلى المشاركة في معرض APAS البرازيلي والذي يعد أكبر معرض دولي للسوبر ماركت ويعقد سنويا في مايو و يشارك به عدد كبير من العارضين من مختلف دول العالم، لافتة إلى أن المكتب تلقي طلبات من نحو 40 شركة من الصناعات الغذائية للمشاركة في الدورة الجديدة مقارنة بنحو 13 شركة في الدورة السابقة.

كما طالبت الشركات المصرية بزيادة الاهتمام بالترويج لمنتجاتها من خلال التوسع في البعثات الترويجة والأسابيع التجارية.

وعن أبرز المعوقات التي تحد من الدخول للسوق البرازيلية قالت نشوى بكر إنها تتمثل في عدم وجود خطوط ملاحية أو رحلات طيران منتظمة ما يزيد من تكاليف النقل، فضلا عن طول فترة تسجيل الحاصلات الزراعية الطازجة والتي قد تمتد إلى سنوات.

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وائل لطفي

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