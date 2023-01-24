الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبيل ساعات من عيدهم.. قصص بطولات لجنود وضباط الشرطة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لرجال الشرطة المصرية العديد من التضحيات، فهم من سالت دماءهم على الأراضي المصرية، روتها من أجل حفظ الأمن والأمان للبلاد، فهم لهم الكثير من القصص الحقيقية التي توضح مدى حبهم للوطن، وعلى أتم الاستعداد للتضحية بروحهم من أجل رفع راية مصر عالية، وحماية شعبها.

 

ويرصد "الدستور" قبيل ساعات من عيد الشرطة.. قصص بطولات لجنود وضباط الشرطة، في سياق السطور التالية.

 

الشهيد الرائد مصطفى عبيد

قدّم الشهيد الرائد مصطفى عبيد، جسده وضحى بنفسه من أجل إنقاذ المواطنين من هجوم الجماعات الإرهابية التي أرادت فرض الفوضى في منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر بعد زرع قنابل أعلى عقار لاستهداف الكنيسة المجاورة.

 

الشهيد المقدم محمد لطفي

استشهد الضابط الشجاع كما لقبه زملاؤه المقدم محمد لطفي ضابط المفرقعات وهو يعد أحد أبطال وزارة الداخلية الذي استطاع أن يفكك ٥٦ قنبلة حتى استشهد أثناء تفكيك القنبلة رقم ٥٧ عبوات ناسفة بمحيط قصر الاتحادية.

 

الرائد محمد عبد الرحيم النجار

الرائد محمد عبد الرحيم النجار هو رئيس مباحث مركز شرطة كفر صقر، سنة 2011 رفض رشوة مالية قدرها 15 مليون دولار مقابل تهريب مسلة أثرية، عندما عرض عليه المبلغ، أخطر مديره المباشر، اللواء عبد الرءوف الصيرفى، مدير إدارة البحث الجنائى بالشرقية، بقيام فرد شرطة بمساعدة شخص في تهريب مسلة أثرية موجودة بمنطقة أبو عمران دائرة المركز تقدر قيمتها بـ150 مليون دولار مقابل 10% أى 15 مليون دولار، وطلب منه اللواء الصيرفي، بمسايرة المتهمين وتسجيل اللقاءات بينهم بالصوت والصورة بمعرفة الخبراء الجنائيين إلى أن تم القبض على الجناة، ولم يضعف الضابط الشريف أمام إغراء المال.

 

الشهيد البطل محمد مبروك

استشهد البطل محمد مبروك يوم 18 نوفمبر 2013 حينما كان يستعد للخروج من مسكنه متوجها إلى عمله، فتح أشخاص ملثمون وابلا من النيران عليه لتسكن اثنتا عشرة رصاصة في جسده ليستشهد على الفور.

 

ساعات عيد الشرطة قصص بطولات ضباط الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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