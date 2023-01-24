الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك بالدورى الممتاز

عبدالباقي جمال
عبدالباقي جمال

أعلن عبدالباقي جمال، المدير الفني لـ"غزل المحلة" عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، بمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة غزل المحلة والزمالك بالدورى الممتاز

ويستضيف غزل المحلة نظيره الزمالك، في تمام الخامسة مساء، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز (موسم 2022/2023).

وشهد تشكيل زعيم الفلاحين الأساسي، قيام عبدالباقي جمال، بإجراء تغييرين، وهما الدفع بالثنائي أحمد الشيخ وأحمد ميهوب، على حساب عمرو شعبان وعبده يحيى، الجليسان على مقاعد البدلاء.

كما شهد تشكيل المحلة تواجد الصفقات الجديدة، أحمد رضا وحازم مرسي، المنضمين حديثا لزعيم الفلاحين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على مقاعد البدلاء أيضا.

تشكيل المحلة لمواجهة الزمالك بالدورى الممتاز

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود علاء – معاذ الحناوي – مصطفى العش – محمد جابر.

خط الوسط: محمد بازوكا – حميد ماو – أحمد النادري.

خط الهجوم: كريم مصطفى – أحمد الشيخ - جابريل أوروك.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من

عمرو شعبان وإبراهيم كونيه، وخالد الإخميمي وهاني عادل، ومحمد نبيه وعبده يحيى، ومصطفى أسامة وحازم مرسي، وأحمد رضا.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك بالدورى الممتاز

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة والزمالك بالدورى الممتاز

تنقل مباراة غزل المحلة والزمالك بالدوري الممتاز، عبر شبكة قناة أون تايم سبورتس 2، ويعلق على اللقاء بلال علام على القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف على الصوتية الثانية.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من عبد العزيز السيد حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل حكم مساعد أول، ويوسف البساطي حكم مساعد ثان، ومعهم محمد العتباني حكما رابعا، ومحمد الشناوي حكم فيديو و شهاب راشد مساعد حكم فيديو.

أما تشكيل الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، كان التالي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر .

خط الوسط:  محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي .

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

 تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة بالدورى الممتاز 

ويحتل غزل المحلة، المركز السابع برصيد 22 نقطة من ستة انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم، أما الزمالك فتراجع للمركز الخامس برصيد 26 نقطة من سبعة انتصارات وخمسة تعادلات وهزيمتين.

عبدالباقي جمال غزل المحله مسابقة الدوري الممتاز الزمالك الجولة الخامسة عشر للدوري

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