دورة في التدبير الكنسي لكهنة وخدام إيبارشية طهطا وجهينة

بدأت أمس فعاليات الدورة التدريبية الاقليمية في التدبير الكنسي التي ينظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD) لكهنة وخدام إيبارشية طهطا وجهينة، بحضور نيافة الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية.

يشارك في الدورة، التي من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، ٦٠ من الآباء الكهنة، وأمناء الخدمة وأعضاء لجان كنائس الإيبارشية، وتجرى فعالياتها في كنيسة القديس الأنبا شنودة بمدينة طهطا.

وتهدف الدورة إلى تدريب المشاركين على مبادئ وأساليب التدبير الكنسي والتدبير الحكيم والعمل المؤسسي في الخدمة الكنسية، وذلك من خلال التدريب التفاعلي وورش عمل يشترك فيها مجموعات المتدربين.

يقوم بالتدريب عدد من الخدام ذوي الخبرات في المجالات الإدارية المختلفة بقيادة عميد المعهد د.مجدي لطيف السندي.