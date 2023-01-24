الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر: لجان للعمل على تسهيل إجراءات زيادة الحركة السياحية

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

كشفت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني المصري، عن أن هناك لجان مختصة بين وزارتي السياحة والطيران تعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بزيادة الحركة السياحية وإزالة كافة المعوقات التي تواجة أي منظم للرحلات أو شركة طيران ترغب في نقل عملائها إلى مصر.

 وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أن مسؤولي سلطة الطيران المدني تعمل بكامل قوتها لإزالة أي معوقات بهدف زيادة الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وبلدان العالم ومختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، بالإضافة لبحت إمكانية فتح خطوط جديدة تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.

وكان أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن أن الوزارة تكثف عملها حاليا لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر من خلال التأكيد على تنفيذ المحاور الرئيسية التي تتضمن مضاعفة عدد مقاعد الطائرات القادمة إلى مصر من مختلف بلدان العالم وزيادة الطاقة الاستيعابية من خلال تلك للطائرات بهدف إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر، عن طريق التعاون المستمر مع وزارة الطيران المدني  بالإضافة لتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر من خلال زيادة الغرف الفندقية بالمواصفات العالمية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها. 

وأضاف الوزير أن 30 مليون سائح حلم سيتحقق بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تهدف إلى زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنويًّا.

ونظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي زيارة تعريفية لعدد من ممثلي كبرى منظمي الرحلات من الأسواق السياحية الرئيسية لمصر، منها دول ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وبولندا وسويسرا وأسبانيا للمقصد السياحي المصري للتعرف على ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية فريدة.

 

السياحة والطيران الطيران السياحة الحركة السياحية الاستثمار السياحي الاستراتيجية الوطنية

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