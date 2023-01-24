مصر في الصحف الدولية| مومياء الفتى الذهبي تكشف طقوس غامضة

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على بروز مصر كوجهة رئيسية للسياح حول العالم، حيث دعى دليل السفر الأمريكي الأول في العالم السياح إلى زيارة مصر التي أصبحت من أبرز وأفضل الوجهات السياحية حول العالم، كما تحدثت الصحف عن مومياء الفتى الذهبي التي عثر بداخلها على 49 تميمة تعكس بعض الطقوس والتقاليد الدينية الفرعونية الغريبة، كما تحدثت الصحف عن زيارة أشهر عارضة أزياء بريطانية ديمي روز لمنطقة الأهرامات وتقنيات السفر عبر الزمن، بالإضافة إلى أضخم بردية عثر عليها في مصر والتي تكشف بعض الطقوس الخاصة بكتاب الموتى.

من أسوان ومعبد حورس.. ديمي روز تتغزل في الحضارة المصرية

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على زيارة عارضة الازياء البريطانية ديمي روز الى الاهرامات، مشيرة الى انها تألقت بأزيائها اثناء زيارتها لأهرامات القاهرة.. أقرأ المزيد

فنان يثير الدهشة بالسفر إلى مصر القديمة وحقبة الديناصورات بالذكاء الاصطناعي

أكدت صحيفة ذا صن البريطانية، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا، يسمح للإنسان بالسفر عبر الزمن حول العالم، بما في ذلك رحلة إلى مصر القديمة والجري مع الديناصورات، وغيرهما.. أقرأ المزيد



تكشف طقوس ومعتقدات فرعونية.. مومياء الفتى الذهبي تثير حيرة العلماء

كشفت الأشعة المقطعية المفصلة لمومياء «الفتى الذهبي» من مصر القديمة مجموعة دفينة من 49 تميمة، العديد منها مصنوع من الذهب، وحسب مجلة "لايف ساينس" الأمريكية، اكتسبت المومياء الصغيرة لقبها بسبب العرض المذهل للثروة، والذي تضمن قناع رأس مذهّب موجود في تابوت المومياء.. أقرأ المزيد

نقش حجر مصري نادر معرض للفقدان.. بريطانيا تعرض تحفة فنية فرعونية للبيع

أكد موقع الحكومة البريطانية أن نقش الحجر الجيري المصري القديم للموسيقيات، يتعرض لخطر مغادرته من المملكة المتحدة البريطانية ما لم يتم العثور على مشتر محلي في البلاد، للحصول على القطعة الاثرية المصرية ذات الاهتمام والطابع الخاص وتقدم نظرة ثاقبة للحياة في القصر الفرعوني في ذلك الوقت بعيدًا عن الملك والملكة.. أقرأ المزيد

مجلة أمريكية تدعو لزيارة مصر: الاختيار الأول لدى كثير من السياح حول العالم

دعا دليل السفر الأمريكي العريق “فودورس ترافيل”، فى تقرير له، إلى زيارة مصر باعتباها الاختيار الأول لدى كثير من السياح حول العالم، وقال التقرير إن مصر تعد وجهة واحدة تملأ أحلام العديد من المسافرين: مدينة القاهرة الشهيرة، أرض الملوك والملكات التي تحمل تراثًا طويلًا وغنيًا يعود تاريخه إلى أسلافنا منذ قديم الأزل، كما أن هناك مدينة الأقصر بمعابدها الشاهقة ووادي الملوك.. أقرأ المزيد

تقرير فرنسى: مصر تسرع خطواتها لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية

أكد تقرير فرنسي أن مصر تسرع خطواتها لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، وقال موقع "أفريك 21" الفرنسي المختص بالشأن الإفريقي، إن مرحلة بناء حديقة كوم أمبو للطاقة الشمسية تعمل بشكل سريع، حيث قامت شركة Abydos Solar Power Company (ASPC)، الشركة ذات الأغراض الخاصة التي تطور المشروع.. اقرأ المزيد

مجلة إيطالية: مصر تفتخر بضم أهم المواقع الأثرية فى تاريخ البشرية

قالت مجلة Auralcrave الإيطالية، إن مصر تفتخر بضم أهم المواقع التاريخية في تاريخ البشرية ونقطة جذب قوية لرواة الإبداع، وأكدت المجلة في تقريرها، أن الكثير من الحضارة المصرية القديمة لا تزال قائمة حتى اليوم تعزز فقط قدرتها على إلهامنا، وبالنسبة للكثيرين، تعتبر مشاهدة الأهرامات على قائمة الخيارات، ويمكنك السفر إلى الأقصر، يمكنك رؤية الآثار العظيمة لطيبة على الضفة الغربية لنهر النيل.. أقرأ المزيد

تقرير يونانى: الاكتشافات البارزة بمدينة الأقصر تُظهر العديد من أسرار التاريخ القديم

أكد تقرير يوناني، أن الاكتشافات الأثرية البارزة بمدينة الأقصر تظهر العديد من أسرار التاريخ المصري القديم، وقالت صحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية، إن كتشاف علماء الآثار مقبرة ملكية يعود تاريخها إلى 3500 عام في منطقة الأقصر في مصر، وكانت حتشبسوت فرعون أنثى، ومن المحتمل أنها شاركت في حكم مصر القديمة في وقت قريب من بناء المقبرة.. أقرأ المزيد