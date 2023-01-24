تقرير يونانى: الاكتشافات البارزة بمدينة الأقصر تُظهر العديد من أسرار التاريخ القديم

أكد تقرير يوناني، أن الاكتشافات الأثرية البارزة بمدينة الأقصر تظهر العديد من أسرار التاريخ المصري القديم.

وقالت صحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية، إن كتشاف علماء الآثار مقبرة ملكية يعود تاريخها إلى 3500 عام في منطقة الأقصر في مصر، وكانت حتشبسوت فرعون أنثى، ومن المحتمل أنها شاركت في حكم مصر القديمة في وقت قريب من بناء المقبرة.

وقال علماء الآثار: "تشير النقوش الجزئية والأدلة الخزفية إلى أن هذا البناء شُيِّد في عهد تحتمس الثالث المشترك وحتشبسوت".

كانت مجموعة من علماء الآثار من وزارة السياحة والآثار وبعثة من مؤسسة أبحاث المملكة الحديثة ، المرتبطة بمعهد ماكدونالد للبحوث الأثرية بجامعة كامبريدج ، مسؤولين عن الكشف عن المقبرة، يزورن منطقة قريبة من الأقصر تعرف بوادي جبانة القرود ، وتقع بالقرب من وادي الملوك، ثم صادفوا القبر في أكتوبر 2022.

وعندما اعتلى تحتمس الثالث العرش عام 1479 قبل الميلاد ، كان صبيًا صغيرًا - ربما كان عمره عامين فقط - وكانت زوجة أبيه ، حتشبسوت ، بمثابة الوصي على العرش وفي النهاية شريكًا في الحكم حتى وفاتها في عام 1458 قبل الميلاد تقريبًا.

وخلال فترة حكمهم معًا، تم بناء معبد في دير البحري ، وحققت رحلة استكشافية مصرية إلى بونت ، ربما في شرق إفريقيا الحالية، نجاحًا باهرًا.

وتم دفن العديد من الأشخاص في المقبرة المكتشفة حديثًا، وكشف الباحثون أن "الهندسة المعمارية، كما هو مفهوم حاليًا ، تشير إلى أن القبر قد تم تغييره عدة مرات بعد وقت قصير من بنائه لأول مرة".

ويظل الساكن الأصلي للمقبرة لغزا لفريق علماء الآثار، إن الزخرفة الباقية للمقبرة وحجم الغرف القليلة التي يمكن الوصول إليها تشير حاليًا إلى دفن ملكي له بعض الأهمية وهذا على الأرجح، وبالنظر إلى الموقع بالقرب من وادي الملوك، دفن زوجة ملكية عظيمة والعديد من أبناء الملك تحتمس.

ومن المحتمل أن يكون هناك أكثر من مجموعة عظام بشرية، بحسب الخبراء، ومع ذلك فإن الأضرار الناجمة عن المياه الناجمة عن الفيضانات السابقة قد أضرّت بشدة بهيكل المقبرة.

وقال الخبراء إن الفيضانات المتكررة ملأت بالكامل المحور الرئيسي للمقبرة بالحطام الخرساني الصلب وتسببت في إضعاف سقوف القبر وانهيارها.

ولا تزال مكونات المقبرة قيد الفحص والدراسة، وسيستغرق الأمر عدة مواسم لتطهير الغرف وجعل القبر آمنًا".

وقال التقرير إن منطقة الأقصر في مصر غنية بالاكتشافات الأثرية ، مع العديد من الاكتشافات البارزة من التاريخ المصري القديم.

ومن بين أهم الاكتشافات في المنطقة وادي الملوك، حيث تم اكتشاف العديد من المقابر التابعة لفراعنة ونبلاء عصر الدولة الحديثة.