مجلة أمريكية تدعو لزيارة مصر: الاختيار الأول لدى كثير من السياح حول العالم

دعا دليل السفر الأمريكي العريق “فودورس ترافيل” إلى زيارة مصر باعتباها الاختيار الأول لدى كثير من السياح حول العالم.

وقال التقرير إن مصر تعد وجهة واحدة تملأ أحلام العديد من المسافرين: مدينة القاهرة الشهيرة، أرض الملوك والملكات التي تحمل تراثًا طويلًا وغنيًا يعود تاريخه إلى أسلافنا منذ قديم الأزل، كما أن هناك مدينة الأقصر بمعابدها الشاهقة ووادي الملوك.

وتابعت المجلة: "أبو الهول العظيم ونهر النيل المهيب ليست سوى عدد قليل من العجائب التي يمكن للمرء أن يكتشفها عندما يسير على قدميه في شوارع القاهرة، المدينة التي تنبض بالحياة"، مضيفة: "كان الهروب إلى القاهرة لقضاء العطلة بالنسبة لي بمثابة حلم وتحقق، وأنا ممتنة للوقت الذي أمضيته فيها وحصلت على قدر من الاسترخاء".

ونشرت المجلة مجموعة من الصور لأهرامات الجيزة وأبو الهول والمعابد الأثرية في الأقصر، ودعت السائح الأمريكي لزيارة مصر، مشيرة إلى أن أرض النيل بها العديد من أصناف وأطباق الطعام المميزة، التي تعكس ملامح الثقافة المصرية، وأبرزها الكشري والطعمية.

وتحت عنوان "6 أسباب تدفعك لزيارة مصر في الوقت الحالي"، قال الموقع الأمريكي، إن قطاع السياحة في مصر يشهد انتعاشًا وتعافيًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل القيام برحلة إلى أرض الفراعنة هذه الأيام تجربة لا تُنسى، موضحًا أن هذا الانتعاش السياحي أثبت قدرة مصر على الصمود أمام التحديات والظروف العالمية الصعبة.

وتشمل الجولات أيضا المتحف المصري في القاهرة ومعابد الأقصر والمقابر في وادي الوادي. الملوك وأسوان وسديها بالإضافة إلى رحلة نيلية ومواقع على طولها مثل معبد كوم أمبو.