الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلة إيطالية: مصر تفتخر بضم أهم المواقع الأثرية فى تاريخ البشرية

الأهرامات
الأهرامات

قالت مجلة Auralcrave الإيطالية، إن مصر تفتخر بضم أهم المواقع التاريخية في تاريخ البشرية ونقطة جذب قوية لرواة الإبداع.

وأكدت المجلة في تقريرها، أن الكثير من الحضارة المصرية القديمة لا تزال قائمة حتى اليوم تعزز فقط قدرتها على إلهامنا، وبالنسبة للكثيرين، تعتبر مشاهدة الأهرامات على قائمة الخيارات، ويمكنك السفر إلى الأقصر، يمكنك رؤية الآثار العظيمة لطيبة على الضفة الغربية لنهر النيل.

وأوضح التقرير أن من المواقع الأثرية الضخمة التي تشهد علي عظمة المصريين القدماء، تل العمارنة، جنوب مدينة المنيا، وكانت عاصمة الحضارة التي أسسها الفرعون أخناتون في عام 1346 قبل الميلاد، واكتشفت الحفريات العديد من رسومات التورت على مقتنيات منزلية في العمارنة ، وكذلك على شكل نقوش على الجدران.

وأضافت: "القاهرة هي موطن الحضارة المصرية القديمة، وهي عبارة عن مجموعة لا نهاية لها من المشاهد الرائعة والآثار القديمة، ولا تزال القاهرة هي عاصمة البلاد وبداية رائعة للاستكشاف التاريخي والأثري"، لافتة إلى أن القاهرة هي أقرب مدينة موقع مدينة “ممفيس أو منف” القديمة عاصمة مصر الفرعونية القديمة، وواحدة من أهم المواقع الفرعونية في العالم كما كانت معروفة في التاريخ المصري القديم.

وتابعت المجلة، "القاهرة كانت ولا تزال دائما نقطة ساخنة من النشاط، وواحدة من أقوى المدن القديمة للحضارة المصرية، وكانت تمثل جوهر نشاطها الديني من الفن والثقافة والتجارة والهندسة المعمارية، فهي موطن العجائب من الأهرامات الثلاثة وغيرها من المواقع الأثرية الرائعة".

ولفتت إلى أن أكثر ما يميز القاهرة الكبرى هو وجود الأهرامات ، وخصوصا هرم خوف الشهير (هرم الجيزة الأكبر)، الذي يقع في محافظة الجيزة، على مشارف مدينة القاهرة، قائلة "الأهرامات هي إحدى عجائب الدنيا السبع وموقع يحلم الكثيرون بزيارته إذا سنحت لك الفرصة للمجيء إلى هذا الموقع فلا تفوتها".

 

 

التاريخ المصري القديم الهندسة المعمارية الحضارة المصرية القديمة الحضارة الضفة الغربي الضفة الغربية

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