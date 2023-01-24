للطلاب المصريين.. تخصصات وشروط منح وجوائز حكومة أستراليا

تقدم حكومة أستراليا للطلاب المصريين الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج، منحة تعليمية توفر تمويل للمنح والزمالات بتمويل كامل، وتوفر جميع النفقات مثل رسوم الدراسة والإقامة ومرتب شهري.

ويقدم موقع "الدستور" خلال السطور التالية تفاصيل التقدم للمنحة والتخصصات المطلوبة والشروط اللازم توافرها

التخصصات المتاحة

ينصح بالتقدم للتخصصات الآتية:

تغير المناخ والقدرة على الصمود

الصحة والأمن الصحي

المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي

اقتصاد رقمي يشمل مشاركة التكنولوجيا الإلكترونية والحرجة

البحري والاقتصاد الأزرق

البنية التحتية والاتصال

التمويل

توفر جامعة ملبورن الحكومة التمويل كما يلي:

السفر بالطائرة ذهابًا وإيابًا والسفر ذي الصلة داخل أستراليا.

تكاليف التدريب.

نفقات الإقامة والمعيشة.

تكاليف التأمين الطبي عندما تكون في أستراليا (لحامل الزمالة فقط).

مساعدة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الرسوم العامة للبرنامج.

شروط التقديم

يجب على الطلاب الذين يرغبون في التقدم لبرنامج المنح الدراسية تلبية المتطلبات التالية:

أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل وقت بدء الزمالة

ألا تكون مقيمًا دائمًا أو تتقدم للحصول على إقامة دائمة في أستراليا أو شريكًا

كن مواطنًا في بلد مؤهل

ألا يكون أفرادًا عسكريًا يخدمون حاليًا

تكون قادرة على تلبية جميع متطلبات وزارة الشؤون الداخلية للحصول على تأشيرات الطلاب

أن تكون قادرًا على المشاركة في الزمالة.

أن تكون قادرًا على السفر بدون أفراد العائلة لأن ستمول فقط وتقدم خطابات دعم التأشيرة للزملاء الفرديين ، وليس لأفراد أسرهم

يجب على الزملاء ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مساعدة السفر مع مقدم رعاية

تفاصيل المنحة

تهدف زمالات جوائز أستراليا إلى بناء شبكات من التأثير والقيادة من خلال تعزيز الشراكات بين المنظمات الأسترالية والمنظمات الشريكة في المنطقة.

وتستهدف الزمالات كبار المسؤولين ومتوسطي حياتهم المهنية والمهنيين الذين هم في وضع يسمح لهم بتعزيز نتائج التنمية في المجالات ذات الأولوية وزيادة القدرة المؤسسية للبلدان الشريكة من خلال قيادتهم

من خلال زمالات جوائز أستراليا، ويمكن للمنظمات الأسترالية التقدم للحصول على تمويل لاستضافة ودعم مجموعة من أنشطة التطوير المهني بما في ذلك: التعلق بالعمل؛ البحث الخاضع للإشراف دورة في الإدارة أو القيادة ؛ جولة دراسية برنامج الاجتماعات والزيارات أو مزيج من هذه، يمكن أن تختلف مدة الزمالات، حيث تتراوح من أسبوعين إلى 52 أسبوعًا، والميزة القوية للزمالة هي مرونتها، وهي تتراوح من التدريب المتخصص للأطباء التيموريين في أقسام التنظير في مستشفيين أستراليين رائدين إلى تدريب ضباط حكوميين من فيتنام على الحفاظ على السواحل والبحرية والاستدامة.