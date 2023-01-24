سائق «ميكروباص» يدهس شابا في النزهة ويفر هاربًا

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط سائق سيارة ميكروباص؛ لاصطدامه بأحد الأشخاص محدثاً إصابته ووفاته، في منطقة النزهة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص متوفى إثر ادعاء مصادمة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة "الميكروباص" المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه خشية ضبطه، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.