رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة المجيد، والذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

جاء نص برقية التهنئة، كالآتي:

"يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن نواب المجلس، بأصدق التهاني وأطيب الأماني بذكرى عيد الشرطة المجيد الذى يحل علينا في الخامس والعشرين من يناير من كل عام، والذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير".

وتابع رئيس مجلس النواب: "واجب علينا أن نخلد ذكرى شهدائنا من رجال الشرطة الأبرار، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقدموا أرواحهم ثمناً غالياً فداءً للوطن وحماية ترابه المقدس، ويتواصل عطاؤهم يوماً بعد يوم ليؤكدوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن على أرض مصر الطاهرة التي حفظها الله بعنايته".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية التهنئة، قائلًا: "كل عـــام وفخامتكم، ورجــال شرطتنا البــواسل، والشعــب المصري العظيم بخير وأمن وأمان".