الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي مصر والتعاون للبترول للعام المالي 2023/2024

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن ما تشهده شركات توزيع وتداول المنتجات البترولية من تطوير يحقق لها عدداً من المزايا المهمة وهى تقديم خدمات متميزة يستحقها السوق المصرى من خلال توفير منتجات عالية الجودة ، واستثمار ما تملكه من قدرات وإمكانيات فى دعم حصتها بالسوق المصري وزيادة حصتها التصديرية وخاصة بالقارة الأفريقية التى تجمعها بمصر روابط وعلاقات عميقة الأواصر وتاريخ ممتد من الشراكة القوية، لافتاً لأهمية مراعاة سياسات التسعير فى الأسواق التصديرية فى ظل المنافسة القوية بهذه الأسواق التى تشهد نمواً مستمراً، كما لفت لأهمية استمرار تقديم خدمات متميزة فى مجالى تموين السفن والطائرات استثماراً لموقع مصر الجغرافى وتطويرها كل مرافق خدمة حركة الطيران والملاحة والتجارة.

وأوضح الملا في بيان لوزارة البترول، خلال رئاسة الجمعيتين العامتين اللتين اعتمدتا الموازنة التخطيطية لعام 2023/2024 لكلا الشركتين، اللتين قدمهما المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول والمهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن البرامج التى ينفذها قطاع البترول فى جميع شركاته سواء تحديث الكيانات والمعدات والتحول الرقمى وتحسين كفاءة الاستهلاك وغيرها من برنامج التطوير والتحديث ستزيد من قدرة الشركات التنافسية وزيادة مرونة أدائها، مشيراً إلى أن الاستقرار الذى يشهده السوق المحلى الفترة الأخيرة فى توفير  كافة الاحتياجات البترولية منح قطاع البترول وشركاته فرصة قوية لتحديث كياناته وتوسعها فى تحسين وتطوير الخدمات المؤداة بالسوق وكذلك الاهتمام بمشروعات التحول والربط الرقمى ، وترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ومشروعات التوافق البيئى والتدريب وصقل خبرات العاملين.

وأشاد الملا خلال جمعية شركة التعاون للبترول بجهودها التطويرية والشكل المتميز التى أصبحت عليه محطات التموين بالوقود ومنافذ التوزيع وخدمات المنتجات الكيماوية ، وما حققته من توسع فى أسواق التصدير ، وجهودها فى تنفيذ خطط التوسع فى محطات التموين المتكاملة فى المدن الجديدة وبخاصة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً على أهمية الإسراع فى تنفيذ تلك المحطات.

وخلال جمعية شركة مصر للبترول أكد الوزير على أهمية ما تقوم به من استغلال ما تملكه من إمكانيات ، لافتاً إلى تطور شراكتها مع بتروناس الماليزية فى مجال طرح زيوت جديدة بالسوق المحلى باستغلال الإمكانيات الكبيرة لمصنع خلط الزيوت التابع لها ، كما أشاد بما تقدمه من خدمات متكاملة فى مجال تموين الطائرات بكافة المطارات المصرية، موجهاً بمراعاة التطوير والتحديث المستمر لمعداتها المستخدمة فى هذا الإطار بما يحقق لها الاستمرار بتميز فى المنافسة بهذا المجال ، ولفت إلى أن تلك واحدة من نقاط تميز مصر للبترول والحفاظ عليها يتأتى من المتابعة المستمرة لمتطلبات هذا السوق الحيوى خاصة وأن مطارات مصر تمثل جهات ربط مهمة فى سوق النقل الجوى .

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه ، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية واللواء مجدى عباس رئيس الإدارة المركزية للأمن والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير  للنقل والتوزيع والمحاسب عبدالحميد دسوقى وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلو وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

البترول والثروة المعدنية اعتماد الموازنة التخطيطية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الفيديو كونفرانس السوق المحلي القابضة للغازات الموازنة التخطيطية المركزي للمحاسبات كفاءة استهلاك الطاقة

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