صحوة سموحة تصطدم برغبة بيراميدز فى العودة للانتصارات

يستضيف سموحة فريق بيراميدز في السابعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في الأسبوع الخامس عشر للدوري الممتاز.

ويحتل فريق سموحة بقيادة طارق العشري المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة من ثلاثة انتصارات وسبعة تعادلات و4 هزائم وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 11 هدفا وجمع 7 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والتعادل مع فيوتشر والهزيمة أمام فاركو ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 19.

واختار طارق العشري، المدير الفني لفريق سموحة 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمر صلاح وأحمد السعدني ومحمود شبانة وأحمد جمال وأحمد عبد العزيز وأحمد شوشة وأحمد عبد الرسول وإبراهيم عواد ويوسف جودة ومحمد عصام وبنجامين بواتينج ومحمود حليمو وزياد طارق وحسين فيصل ودوكو دودو وممدوح عبد ربه وأبو بكرليادي والصباحى عماد وطارق علاء وإبراهيم سامي وحسام حسن ومحمد سعيد مكرونة.

ويغيب عن سموحة كل من الهاني سليمان وأحمد عبد الحكم وشريف رضا واليا سيلا وصديق أوجولا.

في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 8 انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 22 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع 7 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على غزل المحلة وفاركو والتعادل مع فيوتشر والهزيمة أمام الأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 30 ومشاركة فيوتشر في المركز الثاني في حالة خسارته أمام المصري.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار لاعبا في قائمة المباراة وهم : شريف إكرامي وأحمد الشناوي ويوسف نادر وعلي جبر وأسامة جلال وعبد الله مجدي ومحمد حمدي وأحمد فتحي وإبراهيم توريه وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ومحمد صادق ووليد الكرتي وإبراهيم عادل ومحمود صابر وهشام محمد وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس.

وشهدت القائمة غياب عبد الله السعيد وأحمد سامي ومحمد الشيبي وكريم حافظ بسبب الإصابة.

يدير المباراة محمد الحنفي ويساعده عماد العقاد ونور سعيد ومعهم إبراهيم محجوب حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو " حكم فيديو وأحمد بكر مساعد حكم فيديو .