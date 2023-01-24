الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طرح 14 محلا وصيدلية للبيع في 15 مايو.. وسعر المتر 132 ألف جنيه

خلف الله
خلف الله

أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية 15 مايو عن تفاصيل جلسة المزاد العلني التي عقدت بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز وذلك لطرح 13 محلا تجاريا وصيدلية واحدة بمساحات تتراوح من 20 إلى 77 مترا بأسواق الوحدات المركبة 1-2 و 7-8 بامتداد المدينة وسوق منطقة الـ50 فدان وسوق 2 بمنطقة الـ290 فدان بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة. 

وأفاد المهندس محمد خلف بعقد جلسة للبيع بالمزاد العلني وذلك بحضور رئيس الجهاز والنواب  والمعاونين والمستشار أحمد فتح الباب مفوض مجلس الدولة وشريف الجندي ممثل قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة وائل عبد الغني ممثل الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار بالهيئة وإيمان عبد الحميد مندوبة وزارة المالية وأعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض من الإدارات المعنية بالجهاز من الإدارة المالية والعقارية والتنمية والأمن وشرطة التعمير.

وأشار إلى أن 59 مواطنا تقدموا لشراء الوحدات المذكورة وأسفرت جلسة المزاد عن بيع 8 محلات بسعر متر يتراوح ما بين 60 ألفا و132 ألف جنيه للمتر الواحد وبيع الصيدلية بقيمة تجاوز  فيها سعر المتر 154 ألف جنيه وتم إرجاء المتبقي لأقرب جلسة مزاد لتحقيق أقصى استفادة من تشغيل السوق وخدمة المنطقة.

وذكر أن إجمالي حصيلة الاستثمارات الناتجة من المزاد تجاوزت 26 مليون جنيه.

الصيدلية المهندس محمد خلف الله المحلات التجارية المزاد العلني بمدينة 15 مايو بيع 8 محلات

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