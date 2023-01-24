الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

متهم
متهم

أمرت نيابة الساحل  بالقاهرة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث عثر رجال الشرطة بحوزتهما على مبالغ محلية وأجنبية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

كانت البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما مبالغ مالية «محلية وأجنبية» حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما.

وعقب قيام رجال الشرطة بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي 

وأوضح  قانون العقوبات، أنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.

4 أيام على ذمة التحقيق اتجار بالنقد الاجنبي اتجار في العملة ارتكاب الواقعة ٦ أشخاص

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وائل لطفي

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