الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«دى اسمها بناء دولة حديثة».. يوسف الحسينى يشيد بالمشروعات القومية فى الدولة المصرية

يوسف الحسينى
يوسف الحسينى

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل يتعامل مع هذا الوطن بمنتهى النبل. 

وأضاف الحسيني، خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن محمد علي باشا هو مؤسس الدولة الحديثة، لافتاً إلى أنه من أطلق على نفسه هذا الوصف، معقبا: "لو إنت بتتكلم بجد عن بلد حديث، بل هو حديث العالم في صحفه ومجلاته وفي قنواته، على ما تم إنجازه اقتصادياً وعمرانياً، هو الرجل الذي حكم مصر منذ عام 2014م.

وتابع الإعلامي يوسف الجسيني:"إحنا لما كنا نسافر بلد ونشوف فيها برجين زجاج كنا بنرجع مبهورين".

وأشار إلى أن أعيينا أصبحت معتادة على أن التغيير أصبح سريعًا، لافتًا إلى أنه أصبح يوجد مباني حديثة على أحدث الطرز المعمارية الجديدة شديدة الحداثة أصبح متواجد على مرأى ومسمع من الجميع، في العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، وأن تجد الطرق خمس وسبع حارات فإن ذلك أصبح الطبيعي بالنسبة لنا، ولم يعد يلفت انتباهنا وجود هذه الأشياء، حيث نسينا أننا كنا نسير على طرق سريعة بين المحافظات عبارة عن حارتين.

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