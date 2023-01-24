الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا تعتزم إرسال 8 طائرات «إف-35» إلى بولندا بنهاية الشهر الجارى

طائرة إف-35
طائرة إف-35

تعتزم هولندا إرسال ثمان طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى بولندا في نهاية الشهر الجاري.


وقالت وزارة الدفاع الهولندية، في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإثنين، إن أربع طائرات ستكون متاحة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين لحراسة الفضاء الجوي لحف شمال الأطلسي المعروف اختصارًا بـ "ناتو" فوق أوروبا الشرقية في إطار ما يعرف بـ "المراقبة الجوية".


وأضافت أن الأربع طائرات الأخرى تشارك في برنامج تدريبي مع الحلفاء في إطار ما يعرف بأنشطة "اليقظة" التي تزيد من جاهزية الناتو على الجانب الشرقي وتعزز التعاون بين مختلف دول الناتو.


وأوضحت الوزارة أن الطائرات الحربية ستكون قادرة على الرد خلال دقائق لاعتراض أي طائرة، منوهة بأن طائرتين تحرسان المجال الجوي للناتو، بينما الاثنتين الأخريين احتياطيتين.


تجرد الإشارة إلى أن بولندا عضو في حلف الناتو وتتشارك الحدود مع مدينة "كالينينجراد" الروسية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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