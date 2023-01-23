استشاري أطفال: قصر القامة الغير جيني يتطلب التدخل الدوائي السريع

قالت الدكتورة أسماء إسماعيل، استشاري طب الأطفال، إنه في حال ملاحظة خلل في النمو عند الطفل يجب التحرك سريعًا لتلقى العلاج والأدوية اللازمة، خاصة أن الأطفال تستجيب للعلاج في حال كان قصر القامة ناتج عن خلل في هرمون النمو، بينما إذا كان الأمر متعلق بالجينات فلن يكون هناك استجابة.

الفحوصات الطبية المبكرة

وأكدت الدكتورة أسماء إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن قصر القامة يتم اكتشافه من بعض الفحوصات الطبية قبل الولادة، حيث يكون وزن وطول الجنين قليل عن المعدل الطبيعي، لذا يجب على ال

أم، خلال الحمل، متابعة حالتها بشكل دوري للتدخل سريعًا عند الضرورة.

خلل هرمون القامة

وأضافت أن أمراض قصر القامة يمكن التدخل فيها إذا كان الأمر غير متعلق بالعامل الوراثي، حيث أن الاكتشاف المبكر لخلل هرمون القامة يمكن علاجه سريعًا.