الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

عن دورها في «جروب الماميز».. انتصار: عشت نفس الأجواء مع أولادي

انتصار
انتصار

قالت الفنانة انتصار، إنها عاشت نفس الأجواء التي تقدمها في حكاية "جروب الماميز"،  مع أولادها خلال مراحلهم التعليمية.

جروب الماميز يوجد به  شخصيات مسيطرة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن “جروب الماميز” يوجد به  شخصيات مسيطرة منهم من تريد السيطرة على وزارة التربية والتعليم، ومنهم من تريد السيطرة على المدرسة وطوال الوقت يتخبطوا في بعضهم.

وأكدت أن المسلسل ينقل الحقيقة التي تحدث في كل “جروبات الماميز”، مشيرة إلى أنها خلال التصوير تجد أن نفس الموقف الذي تصوره حدث مع أولادها، كما أن المسلسل يلغي التدخل الزائد في عمل الوزارة.

وتابعت: “الجروبات لا يمكن الاستغناء عنها، حيث تستطيع الأمن من خلالها متابعة طفلها والتصال بالدادة والمدرسة ومديرة المدرسة”.

أبطال المسلسل

الحكاية ثاني أجزاء مسلسل “حكايات”، هي 15 حلقة من بطولة خالد سليم ودينا فؤاد وانتصار وحجاج عبدالعظيم ووليد فواز ونورهان وهبة عبد الغني ويوسف إسماعيل وهشام الشاذلي ورباب ممتاز وأماني كمال.

انتصار جروب الماميز اولادها التعليم التصوير المسلسل

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