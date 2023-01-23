الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال جلسات محاكمة 9 متهمين بـ«ولاية السودان الإرهابية».. غدا

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا الثلاثاء نظر جلسات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية السودان الإرهابية». 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عـمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. 

والجدير بالذكر أن هذه القضية محبوس بها سبع متهمين وهارب منها متهمين وهي القضية المقيدة برقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

استكمال جلسات القضية المعروفة إعلاميا المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم أمن الدولة العليا جنايات أمن الدولة العليا جنايات أمن الدولة محكمة جنايات أمن الدولة العليا

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