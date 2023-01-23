الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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توك شو

دبلوماسي: الشرطة كانت وستظل داعمًا للوطن والمواطن عبر العصور

الشرطة
الشرطة

قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن يوم الاحتفال بعيد الشرطة له قدسية خاصة، حيث استطاع رجال الشرطة على مر العصور إثبات دورهم في حفظ أمن وأمان الوطن رغم التحديات.

قوة وبسالة الشرطة المصرية

وأكد اللواء محمد زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الشرطة المصرية استطاعت بكل قوة وشجاعة محاصرة المحتل البريطاني حتى كُتب النصر لمصر وحدث الانتصار.

الانتصار المصري 

وأضاف أن الشرطة فداء للدولة المصرية عبر مر العصور، حيث وقفت الشرطة بجانب الشعب عام ١٩٥٢ وأيضاً عام ٢٠١١، حيث حمت الشرطة الوطن والمواطن على حد سواء من خطورة التدخلات الخارجية.

محمد زكي وزير الخارجية الأسبق عيد الشرطة أمان الوطن الحياة اليوم الحياة

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