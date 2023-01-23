باريس تطالب بوركينا فاسو بتوضيح طلبها مغادرة القوات الفرنسية أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، أنّ فرنسا لا تزال تنتظر توضيحات من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو بشأن طلب حكومته من القوات الفرنسية مغادرة بلاده في غضون شهر.

وقالت المتحدّثة باسم الوزارة آن-كلير لوجاندر في بيان: "تلقّينا المذكّرة الشفهية (من وزارة خارجية بوركينا فاسو) إلى سفارتنا".

أضافت:"كما قال رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون أمس، ننتظر من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري توضيح نطاق هذه المذكرة".

وجرت آخر المبادلات الرسمية الثنائية بين الكابتن تراوري ووزيرة الدولة خريسولا زاخاروبولو في العاشر يناير.

وكان ماكرون أعلن أمس الأحد أنه ينتظر "توضيحات" بشأن طلب انسحاب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر، مشيرًا إلى أنها أنباء تخلق "ارتباكًا كبيرا".

ولفت ماكرون إلى أنه بانتظار أن يتمكن الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري "من التعبير"، مضيفا: "أعتقد أننا يجب أن نتريث كثيرا ننتظر توضيحات من تراوري".