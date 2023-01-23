الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة الـ71

كرم جبر
كرم جبر

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة.

وقال المجلس:"يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم أصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين به بمناسبة عيد الشرطة".

أضاف أن تلك الذكرى الخالدة التي ضرب فيها رجال الشرطة أكبر النماذج في التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه، ستظل مبعث للفخر للأجيال القادمة، وأشار إلى أن رجال الشرطة كانوا ومازالوا يقدمون أرواحهم ودمائهم الطاهرة الذكية فداءً لهذا الوطن في مواجهة الإرهاب والجريمة؛ حتى سقط منهم مئات الشهداء، من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي وشعبنا الأبي الكريم.

وتابع المجلس:"إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة قادرة على صناعة مستقبل أفضل لشعب مصر العظيم"، وندعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام عليكم سيادتكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم الله لمصر زعيما لها وقائدًا لمسيرتها نحو المجد والرفعة والرفاهية، كما ندعو الله أن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر الغالية.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كرم جبر

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