الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز أكتوبر الجديدة: ضبط مهمات تستخدم في سرقة المواد المحجرية

اكتوبر الجديدة
اكتوبر الجديدة

أكد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بخصوص الحفاظ على الثروات المحجرية في المدن الجديدة.

وفي نفس السياق، أوضح أنه تم اليوم شن حملة مفاجئة بقيادة المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز  على مناطق من أراضي الدولة داخل المدينة.

وفي السياق نفسه، أوضح المهندس محمود مراد نائب رئيس جهاز أن الحملة أسفرت عن رصد مواقع يتم سرقة موادها المحجرية من قبل بعض الخارجين عن القانون ، وقد تم مصادرة ٢ مهزة رمال تستخدم في تلك المواقع مع اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر بالواقعة.
 

 

وأشار إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في ملاحقة الخارجين عن القانون ويواصل حملاته المكثفة للحفاظ على موارد المدينة وثرواتها المحجرية، حيث بلغت حصيلة ما تم مصادرته حتى تاريخه ١٥ مهزة رمال.
 


وشدد نائب رئيس الجهاز على استمرار المرور الدوري على كافة حدود كردون المدينة والرصد الفوري لأي صور خارجة عن القانون للحفاظ على الثروات المحجرية للدولة.

 

6 أكتوبر الجديدة أراضي الدولة هزة رصد محمود مراد محمد عبد المقصود

رئيس التحرير

وائل لطفي

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