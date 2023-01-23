رد صادم من مي حلمي لمتابعة طلبت ملابس لنجلها: «ابنك مش أحسن مني»

تداول روّاد السوشيال ميديا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للإعلامية مي حلمي، ترد فيه على متابعة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" طلبت ملابس لنجلها- طالب في الجامعة- بسبب ضيق ذات اليد الذي تمر به الأسرة.

وقالت مي حلمي: "اللي أنا هقوله دا مش جحود ولكن كلنا شقيانين بشكل أو بآخر بطريقة أو بأخرى، لما حد يبعتلي يقولي أنا قد مامتك نفسي في طلب ابني في الجامعة ونفسي يلبس زي أصحابه حلو، ممكن تساعديني ولو بطقم"، أحب أرد عليها وأقولها دي رفاهية، والرفاهية دي عشان نعملها بنتعب جدًا".

وأضافت: "أنا كنت بشتغل وأنا في الجامعة ليه انتي عاوزة تشحتي لابنك عشان يبلس كويس زي صحابه، ما تخليه يشتغل ويلبس من فلوسه لأني كنت شغالة وأنا في الجامعة، مع إن أهلي مش محتاجين التعاون دا، بس ليه أنا أخلي أمي تطلب طلب زي دا، ابنك مش أحسن مني، وكان عندي كرامة وعزة نفس، مش تحامل بس انتوا نسيتوا قوانين الدنيا، يعني انتي عايزني أصرف على رفاهية ابنك بدل ما تقوليله اشتغل".

واختتمت قولها: "محدش بيساعد حد، وناس متغربة وشغالة، محدش بيساعد حد إلا في الحالات القصوى المرض الحوادث، الحاجات الكبيرة، وأنا شغالة من وأنا عندي 16 سنة، انما أصرف على ابنك عشان يلبس، انتي المفروض تساعديه عشان يبقي راجل مش تشحتيله".