نصائح للحفاظ على نظافة الغسالة

يعد تنظيف غسالة مهمة يجب القيام بها بانتظام للحفاظ على كفاءتها وإطالة عمرها، خاصة بعد ارتفاع أسعار فني الصيانة في الفترة الأخيرة، لذا قدم الخبراء بموقع «gadgetsnow» طرق للحفاظ نظافة الغسالة.

تنظيف الأسطوانة من الداخل وسد الباب

ابدأ بتشغيتنظيفل حمولة فارغة على نظام إعداد أكثر سخونة، استخدم كوبًا من الخل الأبيض بدلاً من المنظف للمساعدة في تنظيف وإزالة الروائح الكريهة من الجهاز.

بعد انتهاء الدورة، امسح الجزء الداخلي من الأسطوانة وختم الباب بقطعة قماش نظيفة، عليك التأكد من إزالة أي حطام أو عفن متراكم، بسبب الاستخدام الكثير أو وضع ملابس تحتوي على شحوم وزيوت.

تنظيف الجزء الخارجي من الجهاز

بعد ذلك، قم بتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش مبللة ومنظف معتدل، انتبه بشكل خاص إلى لوحة التحكم وأي مناطق أخرى قد تكون قد تراكمت عليها الأوساخ.

تنظيف درج الموزع

حدد مكان درج الموزع، حيث يتم توزيع المنظف ومنعم الأقمشة أثناء دورة الغسيل، قم بإزالته وغسله جيدًا بالماء الدافئ والصابون، بعد ذلك اشطفها واتركها تجف قبل وضعها في الغسالة.

فحص الخراطيم

افحص الخراطيم التي تزود الماكينة بالمياه، ابحث عن أي مكامن الخلل أو الشقوق وتأكد من توصيلها بإحكام بالجهاز وإمدادات المياه.

تنظيف الفلتر

في النهاية قم بتنظيف فلتر النسالة، إذا كانت الغسالة الخاصة بك تحتوي على فلتر، يوجد هذا الفلتر عادةً في الجزء الخلفي من الماكينة أو في الباب، قم بإزالته وغسله بالماء الدافئ والصابون واتركه يجف قبل إعادة وضعه في مكانه.

لن يساعد تنظيف الغسالة بانتظام على تشغيلها بكفاءة أكبر فحسب، بل سيطيل من عمرها أيضًا، اتبع هذه الخطوات كل 3-6 أشهر أو حسب الحاجة، ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه يجب عليك دائمًا الرجوع إلى دليل الغسالة قبل محاولة القيام بأي تنظيف أو صيانة، حيث قد تحتوي الطرز المختلفة على تعليمات أو توصيات محددة.

وأشار الخبراء، إلى أن التنظيف المنتظم والعناية والصيانة للغسالة يساعد على ضمان عملها بسلاسة وكفاءة لسنوات عديدة قادمة، بدون أعطال كبيرة تكلفك الكثير من النقود.